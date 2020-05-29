وزير العدل: البدء في تنفيذ مبادرة السيسي لإعادة الحياة لمبنى محاكم الجلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ.ش.أ): قال وزير العدل المستشار عمر مروان، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28 إبريل الماضي بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه ، فقد تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية في اليوم التالي وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية، وتوجه المستشار عمر مروان بالشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق.

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