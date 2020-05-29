وزير العدل: عودة المحاكم للعمل بشكل جزئي اعتبارا من غد السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إنه سيتم اعتبارا من يوم غد "السبت" عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

وأكد المستشار عمر مروان ، في حوار لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط "، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية في حال المخالفة.

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وأضاف أنه سيتم التأكيد على التزام جيع المتعاملين مع المحكمة بإرتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.

وبشأن عودة العمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي، أكد المستشار عمر مروان أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيا واتخاذ كافة التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين من خلال ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل والتطهير المستمر للمكاتب، وتنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين ، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية.

وبالنسبة للشهر العقاري، أكد المستشار مروان أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد واتباع الاجراءات الاحترازية كاملة واجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم في أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.