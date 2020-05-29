حاول تهريبها من الشرقية للقاهرة".. ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط كهربائى بحوزته 3 جوالات بداخلها 30 ألف كمامة داخل سيارة بمنطقة الشروق قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء.

أحداث الواقعة بدأت حال قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق، بتفقد الحالة الامنية وتمكنت من ضبط (كهربائ، مقيم بمحافظة المنوفية حال استقلاله سيارة أجرة وبحوزته 3 جوال بداخلهم 30000 كمامة طبية معدة للبيع مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.