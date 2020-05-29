سقوط عصابة سرقة الدراجات البخارية في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تخصصت في سرقة الدراجات البخارية في الزيتون.

تمكن المقدم محمد الاتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، والرائدان أحمد صبري وأحمد المليجي، معاونا المباحث، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بأسلوب كسر كالون الباب وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.

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بتطوير مناقشته أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، أقر بتكوينه تشكيلاً عصابيا بالاشتراك مع عاطل مقيم بدائرة القسم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

تم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب عدد 2 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عملائهما سيئي النية عاطلين مقيمان بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد بيتر ثابت، معاون الضبط، إلى النياية العامة.