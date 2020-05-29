سقوط عصابة "البودرة" في كمين الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن الرائد محمد زكي، ضابط مباحث كمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عامل ، عاطل مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا لهما معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.
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