أجنبية ومحلية.. ضبط أخصائي رقابة جودة لاتجاره في العُملة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض علي أخصائي رقابة جودة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في مدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أخصائي رقابة جودة - مقيم الشيخ زايد) حال قيادته لسيارة أجرة وتوقفه بجانب الطريق. Advertisements وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية قدرها " 7500 دولار أمريكي، 100000 جنيه مصرى"، 3 هواتف محمولة. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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