ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7 آلاف كمامة مجهولة المصدر في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في القبض على طالبين وفرد أمن بشركة بحوزتهم 7 آلاف كمامة وقطع مستلزمات طبية آخرى داخل سيارة بمنطقة النزهة قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (طالبين، فرد أمن بشركة - مقيمين بدائرة قسمي شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ) وعُثر بداخلها على (7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية، 300 كرتونة فارغة ومعدة للاستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.