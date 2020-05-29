الداخلية: ٥ آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال أمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط 5 آلاف و194 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، 2002 سيارة مخالفة، 168 دراجة نارية مخالفة، 107 مركبة "توك توك" مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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