بدءا من الاثنين.. عودة الحياة بـ 4 قطاعات خدمية في وزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارا من أول يونيو.

وأفادت الوزراة في بيان لها أن تقرر إستئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.