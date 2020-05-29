خفير بدرجة مسجل خطر.. سقط بـ ٦ كيلو حشيش و١١٠٠ قرص مخدر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة خفير خصوصي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و1100 قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قيام (خفير خصوصي – مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه في 4 قضايا "شروع في قتل، مخدرات") بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة التي أعدت خصيصاً لهذا الغرض بطريق الكريمات مستقلاً سيارة ربع نقل – بدون أوراق أو لوحات معدنية، وبحوزته بندقية، ٦ خزائن، ٥٣٥ طلقة، ٦ كجم حشيش، ١١٠٠ قرص مخدر، مبلغ مالي وهاتفا محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامي واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.