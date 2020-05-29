10 دقائق.. تفاصيل أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد غياب 60 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أقامت وزارة الأوقاف، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، للمرة الأولى منذ تعليق الجمع والجماعات في الـ21 من مارس الماضي.

وحضر الصلاة، 20 ملصيا من الوزارة والعاملين بالمسجد، وطاقم البث المباشر للإذاعة والتلفزيون، وألقى خطبة الجمعة، الدكتور على الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدأت شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة قرآنية للشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة، القاريء بالإذاعة والتلفزيون المصري، واستغرقت ما يقرب من عشر دقائق.

وحرص المصلين على ارتداء الكمامات، وترك مسافات آمنة بينهم، تجنبا لحدوث أو انتشار أو عدوى.

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وقال الدكتور على الله الجمال، إمام المسجد، إن الخطبة كانت حول موضوع " حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية".

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن مقصود الشرع هو مراعاة مصالح الناس، مؤكدًا أن الشريعة هى عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنه نبه في الخطبة، على عدة أمور هي ضرورة الأخذ بالأسباب، والوعي المجتمعي، وأن يشعر الناس بالمسئولية وخطورة الموقف، الإكثار من التسبيح والدعاء والصدقات.

وأكد أن واجب الوقت فى ظل الظروف التى نعيش فيها، هو المحافظة على حياة الناس، وأرواحهم، مستدلًا بالقاعدة التى تقول:"لا ضررر ولا ضرار"، مشيرًا إلى أنه لابد من إزالة أسباب الضرر، والبعد عن التجمعات، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، والأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية".