محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد
تصوير: محمود عبدالناصر:
رصدت عدسة الخليج 365، خلو حديقة الحيوان من الزائرين، في آخر أيام أجازة عيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتجولت الحيوانات بارتياحية شديدة داخل بيوتها، بالتزامن مع حلو الحديقة، من أي زوار، وحرص العاملين بالحديقة على إطعام الحيوانات.
وتنتهي اليوم الجمعة، الإجراءات الاستثنائية التي حددها مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا، والتي حظرت حركة المواطنين بدءا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، على تبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا بدء من غد السبت وحتى 15 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة الحيوان خالية من الزوار آخر أيام أجازة العيد - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.