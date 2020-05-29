"الصحة العالمية" ترد على أنباء تخصيص أداة لتشخيص حالات كورونا "أون لاين" بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الأنباء المتداولة عن تخصيص أداة لتشخيص حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن طريق "أون لاين"، عارية تماما من الصحة.
وطالبت المنظمة في تغريدة نشرها حساب مكتبها عبر تويتر، اليوم الجمعة، المواطنين بأن يوثقوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودائما ما ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب المختص بالأعراض التي تظهر على المريض؛ حتى يكون في مقدوره التشخيص السليم والتوجيه بالحصول على العلاج اللازم.
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