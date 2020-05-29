محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة بالمصالح الحكومية والنقل الجماعي إلزاميا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتبارًا من الغد إلزام المواطنين وجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة، بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعي والأماكن المغلقة.
وتضمن القرار منع دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية، دون ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم، أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة.
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