محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأت قبل قليل، شعائر أول صلاة جمعة بمسجد السيدة نفيسة، منذ تعليق الجمع والجماعات منتصف مارس الماضي.
وقررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 ملصيا، على أن تقام الجمعة المقبلة بالجامع الأزهر الشريف.
ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور على الله شحاتة الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة.
ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. شعائر أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة منذ 60 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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