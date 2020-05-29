وزيرة الصحة تكشف آلية تقديم العلاج المنزلي للمصابين بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا".

وعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس "كورونا"، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

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وأوضحت الوزيرة أن مسؤولي الطب الوقائي يتولون مسؤولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقًا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأكدت الوزيرة أنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسؤول توصيل الأدوية، مضيفة أن مسؤولي الوحدة الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات، ورفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة التي تتولى المتابعة والتقييم.

وأشاد رئيس الوزراء بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس "كورونا"، والحرص على توصيلها للمنازل؛ لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى، موجهًا بتوفير سبل الضبط التام لهذه المنظومة، وموجها الشكر لمسؤولى وزارة الصحة، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تنفيذ هذه المبادرة، التى ستخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلى.