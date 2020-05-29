أخبار مصر | طقس لطيف.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر طقس لطيف.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة على موقعها الإلكتروني، إنها تتوقع طقسًا لطيفًا على القاهرة ورياحًا معتدلة على الوجه البحري تنشط على فترات ويصحبها شبورة خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

حالة الطقس ودرجات الحراراة اليوم

وأوضحت الأرصاد أن السواحل الشمالية من المتوقع أن تشهد طقسًا لطيفًا وسرعة الرياح سكون معتدلة، بينما يشهد شمال الصعيد طقسًا معتدلًا، ويكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

وتتوقع الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلًا ستميل إلى البرودة على القاهرة والوجه البحري، وأما عن حالة السواحل الشمالية فسيكون الطقس مائلًا للبرودة، والأمر نفسه على شمال وجنوب الصعيد، إضافة إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جمهورية مصر العربية:

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القاهرة 29 19

الإسكندرية 25 20

مطروح 23 17

سوهاج 34 20

قنا العظمى 36 21

أسوان 37 25