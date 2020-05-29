أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نسبة مخلفات البناء في القاهرة الكبرى 47%

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نسبة مخلفات البناء في القاهرة الكبرى 47% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح المحافظات في رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من 23 مايو 2020 وحتى 28 مايو.

وأوضح "شعراوي"، أن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بلغت نحو 47% من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات.

وجاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما يخص جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز.

Advertisements

وأوضح أن العاملين في الادارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة أجازه عيد الفطر المبارك علي خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الاجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة.

وكشف الوزير، عن نجاح محافظات في رفع المخلفات، وجاءت كالآتي محافظة القاهرة في رفع 110 ألف طن من المخلفات الصلبة والجيزة 43 ألف طن والقليوبية 17 ألف طن، والإسكندرية 25 ألف طن، وبني سويف 4 آلاف طن وجنوب سيناء 817 طنا، والغربية 12 ألف طن وأسيوط 10 آلاف طن والسويس 1636 طنا والمنوفية ١٦ ألف طن، والشرقية 15 ألف طن، والإسماعيلية 6203 طن والأقصر 3689 طنا، والدقهلية 10 آلاف طن والمنيا 10 آلاف طن وأسوان 3 آلاف طن والفيوم 10 آلاف طن وقنا 2671 طنا، وكفر الشيخ 12 ألف طن، والبحيرة 21 ألف طن، ومطروح 3361 طنا، والبحر الأحمر 2822 طنا، ودمياط 4443 طنا وشمال سيناء 1082 طنا وبورسعيد 2307 طنا والوادي الجديد 587 طنا، وسوهاج 8 آلاف طن.

وأشاد "شعراوي" بالجهود التي بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال إجازة العيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.