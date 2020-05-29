أخبار مصر | وزير التنمية: إزالة 825 حالة تعدي واسترداد 25 ألف فدان

وأكد شعراوي خلال بيان صحفي أن الدولة نجحت في استرداد ٢٥ فدانا و٢٠ ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة الممتدة من يوم السبت ٢٣ مايو وحتى الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠، حيث تم تنفيذ ١٢٠ إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين على أراضي الدولة سواء بإقامة مباني وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف شعراوي، أن المحافظات نجحت فى إزالة ٥٥٥ حالة لتعديات بالبناء على ٢٥ فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين، كما تم إزالة ١٥٠ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٢٥ ألف متر مربع.

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ولفت شعراوي إلي أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.

وشدد شعراوي أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها، مؤكدا على ضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدي بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد شعراوي، أن العاملين في الادارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة أجازه عيد الفطر المبارك علي خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الاجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة.