أخبار مصر | مساعدات عينية لهذه الفئات من بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات عينية لهذه الفئات من بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، مساعدات عينية للأفراد والجهات المختلفة، وتتمثل تلك المساعدات في المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

ومن هذه المساعدات:

1- دراجة بخارية مجهزة:

قيمة المساهمة ​50% من القيمة بحد أقصى (3000 جنيه).​

​2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير:

​

قيمة المساهمة 75% كحد أقصى من القيمة (1000 جنيه).

3- كرسي متحرك كهربائي:

قيمة المساهمة بحد أقصى 50% من القيمة (3000 جنيه)​.

4- كرسي متحرك:

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى (1000 جنيه).

5- أجهزة تعويضية "سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية وأطراف صناعية.

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى (2000 جنيه).

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ويجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها البنك ذلك، بناءًا على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

وتستهدف المساعدات، ذوي الإعاقة، على أن تصرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وأن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه، وألا يقل سن المعاق عن (18) سنة، وأن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة، مع ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

ولا بد من تقديم بحث إجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، ويحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها، تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.

وللحصول على المساعدة لا بد من اتباع عدة نقاط:-

​- طلب صرف المساعدة من البنك يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص

- تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة ( من مستشفى حكومى ).

- إثبـات من مصلحة السجون أو الـرعاية اللاحقة بحـالة السجين.

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.

- تصرف الإعانة لطالبها مرة واحدة أو شهريا للمدة التى يقررها البنك وفقا لظروف كل حالة على ألا تتجاوز قيمة الإعانة( 1200جنيه) سنويا وإذا كان طالب المساعدة أقل من 18 سنة أو عديم الأهلية يصرف للأب أو الأم أو الوصي الشرعي.

- تقديم المستندات المؤيدة للحالة وفقا لرأى الباحث وما تراه الادارة.

- للإدارة الحق في ان تتخذ ما تراه مناسبا في منح مساعدات لبعض الحالات الاخرى والتي تحتاج للمساعدة.

- تصرف المساهمة في الأجهزة التعويضية بشيك عن طريق الفرع للجهة الموردة التي تقوم بموافاة البنك بما يفيد تسلم طالب المساهمة للجهاز المطلوب.​