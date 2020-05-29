مصر | ضبط 5 لإتجارهم غير المشروع في المستلزمات الطبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 لإتجارهم غير المشروع في المستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (طالبين، فرد أمن بشركة - مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق).

وعُثر بداخلها على 7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية، 300 كرتونه فارغة ومعدة للاستخدام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ومن ناحية أخرى تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (مهندس - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارته الملاكي، وعُثر بداخلها على 106 ماسكات واقي طبي، و10 بدل عزل بيضاء اللون، و2940 كمامة طبية، و1400 قفاز طبي، و2 بكرة أستيك تستخدم في تصنيع الكمامات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط كهربائي ومقيم بمحافظة المنوفية، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته عدد 3 جوال بداخلهم عدد 30000 كمامة طبية معدة للبيع، مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.