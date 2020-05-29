مصر | ضبط 5 لإتجارهم غير المشروع في المستلزمات الطبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 لإتجارهم غير المشروع في المستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعُثر بداخلها على 7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية، 300 كرتونه فارغة ومعدة للاستخدام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
ومن ناحية أخرى تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (مهندس - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارته الملاكي، وعُثر بداخلها على 106 ماسكات واقي طبي، و10 بدل عزل بيضاء اللون، و2940 كمامة طبية، و1400 قفاز طبي، و2 بكرة أستيك تستخدم في تصنيع الكمامات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط كهربائي ومقيم بمحافظة المنوفية، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته عدد 3 جوال بداخلهم عدد 30000 كمامة طبية معدة للبيع، مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.
وجاء ذلك خلال حملات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.