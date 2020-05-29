مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية

ضبطت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم، عاطلا مقيم بدائرة القسم حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بأسلوب (كسر كالون الباب).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.

وبتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع عاطل، مقيم بدائرة القسم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك).

وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب عدد 2 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عملائهما سيء النية وعاطلين ومقيمان بدائرة قسمي شرطة حدائق القبة والزيتون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

اقرأ أيضا.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشركات بالقاهرة والجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة محتويات الشركات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وبداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى - العجوزة "بالجيزة"، السلام - النزهة - عين شمس "بالقاهرة") مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سئ النية (مالك "محل حاسب آلى" – الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وبإستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.