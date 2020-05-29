مصر | كشف غموض واقعة سرقة فيلا بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة سرقة فيلا بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من ( مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرشة شعر، 2 جهاز سشوار ) من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة ومقيمة بذات العنوان ).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا، والاستيلاء على المسروقات.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( عميلهما " سيئ النية " - عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى.

وتم استدعاء المجنى عليه وتعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه.

وتلقى المبلغ إتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في إرتكاب الواقعة فضلًا عن سيارة ملاكى أخرى كان يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجنى عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.