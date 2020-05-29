مصر | حبس متهمين لحيازتهما سلاح ناري وهيروين بحلوان 4 أيام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين لحيازتهما سلاح ناري وهيروين بحلوان 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس متهمين؛ لحيازتهما على مخدر الهيروين بقصد الاتجار به وتوزيعه على عملائهما بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي.

البداية تعود عندما وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من المدعو " ف. ع" 31 سنة، عاطل ومقيم فى كفر العلو، وشقيقه "ر.ع " 22 سنة، عاطل ومقيم بنفس العنوان، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال تواجدهما بنطاق محل سكنهما وبتفتيشها عثر بحوزتهما على سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار و100 تذكرة هيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

سقوط عصابة سرقة المواطنين بعين شمس

ألقى رجال أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، خصص نشاطه لسرقة متعلقات المواطنين في الطريق العام.

وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة.

البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطلَين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية "لأحدهما معلومات مسجلة"، حال استقلالهما دارجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما 3 هواتف محمول، مبلغ مالي "مجهولي المصدر".

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وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، كما أضافا بتحصلهما على الدراجة النارية المضبوطة بحوزتها من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية "جارى التوصل إلى مالكها".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف الخدمات بدوائر وأقسام الشرطة.

بـ15 ألف كمامة.. ضبط فني كهرباء في القاهرة

ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.