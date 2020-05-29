شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء الأعمال الإنشائية لكلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة للتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال صب الأساسات لكلية المعاملات القانونية الدولية، والجاري تنفيذها على مساحة ٥٧٠٠ متر مسطح بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه وجه مسؤولي جهاز مدينة دمياط الجديدة والمنوط به الإشراف على مدينة المنصورة الجديدة بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق لتسليم الوحدات للفائزين بها في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن مشروع جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا على رأس المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

من جانبه أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة ٧٠%، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلاً من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وهي موفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وشدد «رجب» على الشركة المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها مع إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع من المهندسين والمشرفين والعمال.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جامعة المنصورة الدولية مقامة على مساحة حوالي (١٢٧) فداناً، جنوب المرحلة الثانية وعلي بعد (٢٤٠) متراً من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات( المعاملات القانونية الدولية، الهندسة، إدارة الأعمال، الإقتصاد، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان )، بجانب مبان تشمل (مبني الإدارة، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعيا، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة).

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