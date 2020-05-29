شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جداول تشغيل المترو.. و«النقل» تنسق لإلزام الركاب بالكمامات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من يوم السبت الموافق 30 مايو لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً).

ووفقا للشركة؛ سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام، على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءاً من يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً.

كما وجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام نوافذ بيع التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب، وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالاضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.