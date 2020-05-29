شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات بـ«كورونا» في مستشفات البحيرة.. والنقابة تنعي أول شهيد من أطباء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع عدد محدود من أسرة إحدى السيدات المتوفيات بفيروس كورونا بمحافظة البحيرة، جثمانها مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب وفاتها في مستشفى إدكو.

وأعلنت الإدارة الصحية بمركز إدكو عن وفاة السيدة «50 سنة» بفيروس كورونا المستجد، والتى تم أخذ مسحة منها تبين أنها إيجابية، وذلك في اليوم التالى لنقل زوجها لمستشفى العزل الصحى بكفر الدوار.

وشهدت مستشفى الصدر بدمنهور المخصص لفرز المصابين بحالات كورونا، حالة وفاة لسيدة أخرى «64 سنة» مقيمة بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة قبل إحالتها لمستشفى العزل.

وتوفيت 5 حالات أخرى في مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، بينها طبيب أخصائى مسالك بولية مقيم دمنهور، وهى أول حالة وفاة لطبيب في البحيرة، ومهندس مقيم القاهرة، وربة منزل مقيمة بأبوالمطامير، ومُدرِّسة مقيمة القاهرة وربة منزل مقيمة الإسكندرية.

وأصدرت نقابة أطباء البحيرة بيانًا موقعًا من الدكتور محمد منيسى، نقيب البحيرة، والدكتور أحمد آدم، وكيل النقابة، والدكتور أحمد قطرى، الأمين العام، تنعى فيه وفاة الدكتور أحمد غلاب، أخصائى المسالك البولية، أول شهداء أطباء محافظة البحيرة بفيروس كورونا المستجد والذى توفى في مستشفى كفر الدوار متأثرًا بإصابته بالفيروس.

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