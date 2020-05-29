شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية للشهيد المنسي تزين مدخل قرية شبرا ملكان بالمحلة الكبرى تخليدًا لذكراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجموعة من الشباب بتجميل مدخل قرية شبرا ملكان التابعة لمركز ومدينة المحله الكبرى بصورة الشهيد أركان حرب أحمد المنسي، تخليدا لذكراه، حيث ألهبت قصة الشهيد خلال مسلسل الاختيار مشاعرهم، وحرص الشباب على توثيق حالة التضحية والفداء التي شعر بها هؤلاء الشباب عقب مشاهدة المسلسل، فقرروا رسم جدارية بمدخل القرية تخليدا لذكرى الشهيد.

وكان اختيار موقع الجرافيتي هو مدخل القرية، حتى يتذكر جميع الأهالي ما قدمه الشهيد أحمد المنسي وجنود الجيش المصري من تضحيات خالدة.

وأعجب الأهالي بالجدارية وحرصوا على التقاط الصور معها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.