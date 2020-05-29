شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 39 شخصًا بفيروس كورونا بينهم 13 من العائدين بالخارج وتعافي 9 في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، باكتشاف 26 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا ووفاة حالتين إحداهما بمستشفى الحجر الصحي بملوي، والثانية بمستشفي الصدر بمركز بني مزار.

كما كشفت مديرية الصحة بالمنيا عن إصابة 13 مصري عائد من الخارج من بين 1080 عائد تم احتجازهم بالمدن الجامعية بالمنيا.

فما كشف المسؤولين بالحجر الصحي بمركز ملوي عن احتجاز 117 مصاب بأقسام العزل والرعاية للعلاج .

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة، خاصة في مناطق اكتشاف الإصابة بالوباء.