شكرا لقرائتكم خبر عن لحاجزى «الإسكان الإجتماعي».. تعرف على خطوات خدمة «تصحيح البيانات» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق خدمة «تصحيح البيانات» لحاجزى الوحدات السكنية بـ«الإسكان الاجتماعى»، ولكن ماهي تلك الخدمة وكيف للمواطن استخدامها؟.

1. خدمة تصحيح البيانات تم إطلاقها عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.

2. الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، من تقديم طلب لتصحيح بعض بياناتهم الأساسية المُسجلة بالنظام الآلي للصندوق والسابق تسجيلها وقت التقديم عند طلب حجز وحدة سكنية .

3. على المواطن الذي يرغب في تصحيح بياناته، الدخول على الموقع الإليكتروني https://cservices.shmff.gov.eg .

4. الضغط على زر «الطلبات» بمركز خدمة المواطنين.

5. اختيار «طلب تصحيح البيانات» ثم يتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه .

6. هناك ثلاث اختيارات لتعديل المطلوب الأول، طلب تعديل المدينة / المركز طبقاً لاستمارة الحجز، والثاني، طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي «طبقا لبيانات الرقم القومي»، والثالث، طلب تصحيح اسم الزوج /الزوجة «طبقا لبيانات الرقم القومي».

7. يقوم المواطن بعد ذلك بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب.

8. ثم يتم تسجيل البيان الصحيح.

9. ثم كتابة محتوى الطلب ورفع المستند / المستندات الدالة على صحة البيانات بملف واحد بصيغة (pdf).

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10.ثم يقوم المواطن بالضغط على زر إرسال الطلب.

11.يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق بإرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص.

وتتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.

فيما يخص طلب تصحيح أو تعديل رقم الهاتف الخاص بالمواطن المُسجل سابقا، بالنظام الآلي للصندوق، فيتم عن:

طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام الهاتفية (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط)، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.