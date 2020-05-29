شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أول 5 حالات من المصابين بكورونا في مستشفى العديسات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مستشفى العديسات التخصصي بخروج أول خمس حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا وعودتهم إلى منازلهم، بعد إجراء عينة التحاليل الثانية والتأكد من سلبيتها وعمل الإشعات اللازمة.

وتوجهت إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير والاحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، ومشرفي العناية المركزة وأبطال مكافحة العدوى، مؤكدة أن الفريق الطبي منذ تشغيل المستشفى في الفترة الأخيرة يعمل بكل قوة على زيادة أعداد المتعافين من هذا الفيروس اللعين.