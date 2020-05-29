شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طبية مشددة بشمال سيناء لفحص القادمين بعد عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بإجراءات طبية مشددة لفحص القادمين إلى مختلف مدن المحافظة وخاصة مدينة العريش، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على توقيع الكشف وفحص القادمين إلى شمال سيناء بالتزامن مع عودة العاملين والمقيمين بمدن المحافظة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر بعد قضاء أجازاتهم مع ذويهم في المحافظات المختلفة.

أضاف «شوكة»، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية صارمة بمنافذ الدخول إلى المحافظة، علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الوقائي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، من بينها رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتطبيق خطة الترصد في منافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحي في معبري رفح والعوجة البريين، ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، إلى جانب نقاط فحص على مداخل المحافظة في كل من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد، للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها .

أشار «شوكة» إلى الاشتباه في عدد 32 حالة على مستوى المحافظة، من بينها 14 حالة بمستشفى العريش العام و17 حالة بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزي، وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، حيث وردت نتائج العينات والتي تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا 5 حالات إيجابية، من بينها شفاء حالتين وحجز حالتين في مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية وحجز حالة أخرى في مستشفي العريش العام تحت العلاج .