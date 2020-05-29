شكرا لقرائتكم خبر عن حجر قها: تعافي حالتين من فيروس كورونا بعد تدهور حالتهما الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الجمعة، خروج حالتي شفاء وتعافي من فيروس كورونا، أحدهما ٦٥ عاما والآخر ٥٥ عاما وكانت حالتهم غير مستقرة عند حجزهم بالمستشفى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة، كما أكدت الوزارة تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 20793 حالة، بينما وصل إجمالي المتوفين إلى 845 حالة وفاة بعد تسجيل 29 حالة جديد الخميس.