شكرا لقرائتكم خبر عن حجر قها: تعافي حالتين من فيروس كورونا بعد تدهور حالتهما الصحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الجمعة، خروج حالتي شفاء وتعافي من فيروس كورونا، أحدهما ٦٥ عاما والآخر ٥٥ عاما وكانت حالتهم غير مستقرة عند حجزهم بالمستشفى.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة، كما أكدت الوزارة تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 20793 حالة، بينما وصل إجمالي المتوفين إلى 845 حالة وفاة بعد تسجيل 29 حالة جديد الخميس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
20,793
-
تعافي
5,359
-
وفيات
845
كانت هذه تفاصيل خبر حجر قها: تعافي حالتين من فيروس كورونا بعد تدهور حالتهما الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.