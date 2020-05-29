شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 64 عائدا من السودان بعد قضائهم مدة العزل بدار الضيافة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خروج 64 من المصريين العائدين من السودان، اليوم الجمعة، كانوا يخضعون للعزل داخل دار الضيافة التابعة للجامعة والتي خصصتها الجامعة لاستقبال العائدين من السودان.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة في أداء دورها في استقبال العالقين من السودان وذلك في إطار توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه المصريين بالخارج حيث استقبلت مدن جامعة أسوان حتى الآن 204 مواطن عائد من السودان وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم خلال فترة قضاء مدة العزل، لافتا إلى ان إدارة الجامعة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم باستمرار لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة العاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة، كما أكدت الوزارة تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 20793 حالة، بينما وصل إجمالي المتوفين إلى 845 حالة وفاة بعد تسجيل 29 حالة جديد الخميس.