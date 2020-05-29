شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمحافظة، تضمنت التعليمات ما يلي :

- التشديد على ارتداء الكمامة اعتبارا من الغد سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين، مع قياس درجة الحرارة وعدم السماح لأي منهم بالدخول لمكانه بدون كمامة أو في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

- في حالة عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامة عليه واحتساب اليوم غياب له.

- في حالة مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجدة لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

- التشديد على أعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دوري واستخدام بوابات التطهير إن أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشدة دون الخروج عن الآداب في التعامل.

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- عدم التجمع داخل المكاتب أو استقبال أكثر من زائر واحد وفي حاله الحاجة لعقد اجتماعات تتم في قاعات كبيرة مفتوحة النوافذ والجلوس بمسافات متباعدة.