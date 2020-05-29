شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن تفاصيل إقامة أول صلاة جمعة بالسيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، اليوم الجمعة، أداء أول صلاة جمعة منذ قرار غلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقام شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصرى.

ويؤدى خطبة الجمعة اليوم الدكتور على الله الجمال، أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، والتى من المقرر أن يكون موضوعها «حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.