شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب المترو بالتنسيق مع الداخلية لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل من قيادات شركة المترو، التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعى ومنها مترو الأنفاق ابتداء من غد السبت، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.

ووجه وزير النقل قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من غد السبت لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء الذى سيطبق من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً .

وشدد الوزير على قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على ضرورة الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

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وأضافت وزارة النقل أنه تم إعداد جداول التشغيل حيث سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في اوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءاً من يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً.