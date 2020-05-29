يدعى النبوة وينفى الإسراء والمعراج.. تخاريف المهدى المنتظر الجديد (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، القبض على موظف إدارى فى مجلس مدينة كوم حمادة، لزعمه بأنه المهدى المنتظر، وقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر، والهجوم على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذى وصف علماءه بالضالين. لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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