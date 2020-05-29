”الخليج 365” يحذر من استغلال اسمه فى أخبار كاذبة حول ضوابط فتح المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الخليج 365 من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم مؤسسة ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة حول ضوابط إعادة فتح المساجد.
ونشرت الصفحة المزيفة صورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عليها لوجو الخليج 365 مستغلة اسم المؤسسة وكتبت عنوان خبر مفبرك حول عودة فتح المساجد.
وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه التصريحات المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد تمهيدا لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل، بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
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