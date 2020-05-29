شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى المفكر الإسلامى الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى الأزهر الشريف ، العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.

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وأكد الأزهر في بيان اليوم ، أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وأساتذة جامعة الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.