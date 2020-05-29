شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة تتكفل بكل مصاريف علاج فيروس كورونا لعامليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لاستغاثة احدى العاملات بقصر العينى القديم والتى أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على الصفحة الرسمية لائتلاف العاملين بجامعة القاهرة منشور أفادت بأنها تعمل في وحدة الدكتور شريف مختار بقصر العينى القديم واصيبت بفيروس كورونا وتم حجزها لمدة 22 يوم بالقصر العينى الفرنساوى مؤكدة شفاءها من الفيروس بعد احتجازها بالقصر الفرنساوى لحين سداد تكاليف العلاج".

وتجاوب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مع المنشور وتدخل بالرد قائلا" سواء كنتى طالبة أم موظفة بالجامعة فكل تكاليف العلاج تتحملها الجامعة قولا واحدا ..والمهم الحمد لله على السلامة ..والف مبروك الشفاء ..واعتبرى الموضوع منتهيا".

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي، كمستشفي عزل خاصة لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة، في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، مشيرًا إلى أن اختيار الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن اللجنة حددت اختيار واحدة من بين أربع مستشفيات: المنيل الجامعي والفرنساوي وثابت ثابت والباطنة، لتكون مستشفي مخصصا للعزل، وأنه بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منهم من كافة الاتجاهات تم اختيار الفرنساوي، مؤكدًا على أن المستشفي متاحة لكافة العاملين بجامعة القاهرة في حال لا قدر الله الإصابة بفيروس كورونا دون تمييز.

وأعلن الدكتور الخشت، تخصيص مكافآت خاصة و غير مسبوقة للأطقم الطبية والتمريض المشاركين في المستشفى بعد تخصيصها كمستشفي للعزل تتراوح من 1000 إلي 2000 جنيه يوميًا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا عليطى مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومنع العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه بالنسبة للعاملين بالقصر الفرنساوي سيحصلون على رواتبهم كاملة دون أدنى تأثر حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وأما بالنسبة لطاقم التمريض غير المشارك فى مستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل سيتم نقلهم للعمل بمستشفى المنيل التخصصى بكامل إمتيازاتهم المادية دون نقصان، مضيفًا أنه تقرر حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب في مكان مخصص لعملهم في منطقة بعيدة ومنفصلة عن منطقة العزل، مع الحصول على حوافز مجزية.

وأكد الدكتور الخشت، على الحرص على سلامة العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة ومنحهم اجازة إستثنائية مدفوعة الأجر وفقاً لقرار رئيس الوزراء مع إستمرار مرتباتهم دون نقصان، بالإضافة إلى منح جميع العاملين الإدرايين من ليس لهم تعاملات تخص المرضى اجازة إجبارية مدفوعة الأجر.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي الدور الكبير لدعم ومساندة مستشفيات جامعة القاهرة علي كافة المستويات.