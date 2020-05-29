شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لن نسمح بتواجد العاملين بجميع القطاعات بدون ارتداء كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة والعاملين بها للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وأكد أنه اعتبارا من غدا السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية وأيضا عدم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة

وأكد وزير الزراعة، أيضا على مسئولية قيادات الوزارة بتنفيذ هذه التعليمات التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، كما وجه بالتوسع فى تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكترونى للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.

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وناشد وزير الزراعة ناشد أيضا جميع المزارعين والعاملين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا ، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود المتميزة التى تبذلها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها فى هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذى يجتاح العالم حاليا ، كما يتلقى تقريرا دوريا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية حملة التطهير و بيان بأعمال التطهير بمحافظات الجمهورية.