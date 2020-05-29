شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن وفاة الحالة الثامنة من أعضائها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس كورونا، وهو خالد صلاح الدين عبد الغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة.

ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ، وفاة مدرس الرياضيات مقدما التعازى لأسرته، وأصدر الزناتى تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة ، لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.

جدير بالذكر أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 8 حالات حتى الآن .

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وكانت قد أعلنت نقابة المعلمين حالتى وفاة جديدتين بين المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، هما: محمد السيد عبد الرحيم مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عنانى وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببنى سويف، وذلك بعدما أعلنت نقابة المعلمين وفاة خمسة معلمين بفيروس كورونا المستجد هم: وليم ملاك، مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان فى القاهرة، عبد اللطيف سعيد إمام مدرس بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية، وحسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، وعلا جاب الله مصطفي منصور ، معلمة الكيمياء بمدرسه فيشار الثانوية فى إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما تقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة إيمان الحسينى محمد معلمة بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التى توفيت نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم، وليس بسبب كورونا كما يروج البعض.