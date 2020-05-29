شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية توجه نصائحا لمن يعانى فقدان حاستى الشم والتذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولكنهما أيضا من أعراض التهاب الجهاز التنفسى، وقدمت منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح التى يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها العزل المنزلى والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وأوضحت المنظمة فى بيان أن حاستى الشم والتذوق يعودان مرة أخرى عند زوال العرض بعد التعافى والمحافظة على نظام غذائي غنى بالفيتامينات والمعادن.

يشار إلى أن عدد من المواطنين ربط بين فقدان حاسة الشم والتذوق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الأزمة الأخيرة.

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كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.