الأمن العام: تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط ٢٨ قطعة سلاح خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، 87 قضية مخدرات وتنفيذ 35306 أحكام قضائية متنوعة". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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