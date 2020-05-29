وزير النقل يعلن المواعيد الجديدة لقطارات الوجهين البحري والقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غد السبت.

وأضاف وزير النقل، في بيان اليوم الجمعة، أنه تقرر تشغيل ٦٦٤ قطار يوميا علي الوجهين القبلي والبحري، وتعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو، علي أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعه السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

Advertisements

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل ٥٤ قطار علي خط القاهرة الاسكندرية و ٥٠ قطار علي خط القاهرة السد العالي و ٣٦ قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية، لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف وزير النقل أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات، وكذلك التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع، وتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب

وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، حيث قام العمال باستغلال تلك الفترة، في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.