الالتزام بالتباعد ورسائل توعية.. تعليمات جديدة من النقل لمواجهة كورونا بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءًا من غد السبت، لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً ) وأنه قد تم إعداد جداول التشغيل.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في اوقات الذروة والازدحام.

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وأوضحت وزارة النقل، أنه سيكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءاً من يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

وشدد الوزير، على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، حفاظا على سلامة وصحة الركاب.