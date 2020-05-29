ارتداء الكمامة ومنع المصافحة.. الأوقاف تصدر تعليمات جديدة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات جديدة لمديرياتها الإقليمية بالمحافظات، متعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشددت وزارة الأوقاف، على المديريات الإقليمية بالتأكيد على الإدارات، بتنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا، بدءا من الأحد المقبل، والتي تمثلت فيما يلي:
1 ـ عدم المصافحة أو المعانقة.
2 ـ ترك مسافة بين كل شحص لا تقل عن متر.
3ـ ارتداء الكمامة والجوانتي..
4ـ اتخاذ الإجراءات الاحترازايه والشخصية داخل المساجد والزوايا.
وطالبت وزارة الأوقاف، بمنع الموظفين من دخول المديريات والإدارات حال عدم التزامهم بتعليمات مواجهة كورونا.
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