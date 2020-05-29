اليوم.. صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تؤدي وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، الصلاة بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بنفس الضوابط التي تمت في صلاة عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة، عدم استقبال أي شخص داخل المسجد سوى فريق العمل المكلف الصلاة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذى تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجى لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر له.​