أخبار مصر | طرق صرف النفقة عن طريق المحمول في ظل فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر طرق صرف النفقة عن طريق المحمول في ظل فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولاستخدام تلك الخدمة لابد من إتباع عدة خطوات وهي كالآتي:-
- ملئ استمارة الخدمـــة عن طريق التوجه لأحد فروع بنك ناصر، وملئ استمارة الاشتراك في خدمة " تحويل النفقة عبر المحمـول".
أو من خلال شركة المحمول عن طريق ملئ استمارة الاشتراك من خلال أي فرع لشركة المحمول التابعة لها المستحقة، لتتمكن من الحصول على النفقة من خلال هذه المحفظة.
رسالة بالنفـقـة:
- بعد انتهاء مرحلة الاشتراك، ستتلقى رسالة شهرية عبر الهاتف المحمول تبين أن قيمة ما تحصله من النفقة أصبح في محفظتها الذكية، وهذه الرسالة ستتضمن كودا من خلاله تستطيع صرف النفقة من شركة المحمول.
فرع شــركة المحــمـول:
- المرحلة الأخيرة، هي التوجه لأي فرع لشركة المحمول الذي تتبعه المستحقة أو أي فرع يقدم خدمات فوري لتتمكن من صرف النفقـــة في وقتها.
وكان قد أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، في بادرةً إيجابيةً تكشف عن تقديره الكبير للمرأة، لذا فقد قام البنك بتوجيه من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وأربعة شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال التليفون المحمول.
1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.