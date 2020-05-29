أخبار مصر | طرق صرف النفقة عن طريق المحمول في ظل فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر طرق صرف النفقة عن طريق المحمول في ظل فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة للمرأة من خلال محفظة إفتراضية على الهاتف المحمول توضع فيها الأموال، يمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، بدون استخدام نقود "كاش" وبدون حاجة لوجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

ولاستخدام تلك الخدمة لابد من إتباع عدة خطوات وهي كالآتي:-

- ملئ استمارة الخدمـــة عن طريق التوجه لأحد فروع بنك ناصر، وملئ استمارة الاشتراك في خدمة " تحويل النفقة عبر المحمـول".

أو من خلال شركة المحمول عن طريق ملئ استمارة الاشتراك من خلال أي فرع لشركة المحمول التابعة لها المستحقة، لتتمكن من الحصول على النفقة من خلال هذه المحفظة.



رسالة بالنفـقـة: رسالة بالنفـقـة: - بعد انتهاء مرحلة الاشتراك، ستتلقى رسالة شهرية عبر الهاتف المحمول تبين أن قيمة ما تحصله من النفقة أصبح في محفظتها الذكية، وهذه الرسالة ستتضمن كودا من خلاله تستطيع صرف النفقة من شركة المحمول. فرع شــركة المحــمـول: - المرحلة الأخيرة، هي التوجه لأي فرع لشركة المحمول الذي تتبعه المستحقة أو أي فرع يقدم خدمات فوري لتتمكن من صرف النفقـــة في وقتها. Advertisements وكان قد أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، في بادرةً إيجابيةً تكشف عن تقديره الكبير للمرأة، لذا فقد قام البنك بتوجيه من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وأربعة شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال التليفون المحمول. 1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة